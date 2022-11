Testes F2: Jack Doohan e Frederik Vesti foram os mais rápidos do segundo dia | AutoSport

Jack Doohan foi o mais rápido no início do Dia 2 de testes da F2,no Circuito Yas Marina, terminando a sessão da manhã no topo da tabela com um registo de 1:35.990. Frederik Vesti seguiu o exemplo de Doohan durante a tarde, estabelecendo o tempo mais rápido com um 1:36.462.

O piloto Doohan terminou com um tempo mais rápido do que o de Ayumu Iwasa na qualificação do fim-de-semana passado. Jehan Daruvala e Iwasa completaram o top 3, separados por apenas 0.005 seg. Vesti da PREMA Racing assumiu o primeiro lugar durante o segmento da tarde com Iwasa novamente no top 3 e colega de equipa Oliver Bearman a completar os três primeiros.

Teste F2, Abu Dhabi, dia 2 sessão da manhã

Posição Piloto Equipa Tempo Nº de voltas 1 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:35.990 44 2 Jehan Daruvala MP Motorsport 1:36.160 30 3 Ayumu Iwasa DAMS 1:36.165 41 4 Ralph Boschung Campos Racing 1:36.311 33 5 Enzo Fittipaldi Carlin 1:36.335 21 6 Kush Maini Campos Racing 1:36.349 49 7 Roy Nissany Charouz Racing System 1:36.352 30 8 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:36.368 36 9 Dennis Hauger MP Motorsport 1:36.427 31 10 Victor Martins ART Grand Prix 1:36.579 20 11 Frederik Vesti PREMA Racing 1:36.596 53 12 Clément Novalak Trident 1:36.642 30 13 Zane Maloney Carlin 1:36.691 33 14 Richard Verschoor Van Amersfoort Racing 1:36.764 45 15 Arthur Leclerc DAMS 1:36.849 42 16 Amaury Cordeel Virtuosi Racing 1:36.869 36 17 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 1:37.083 41 18 Roman Stanek Trident 1:37.152 34 19 Brad Benavides Charouz Racing System 1:37.243 46 20 Juan Manuel Correa Van Amersfoort Racing 1:37.332 53 21 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:37.378 42 22 Oliver Bearman PREMA Racing 1:40.969 25

Teste F2 Abu Dhabi, dia 2, Sessão da tarde