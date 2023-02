Testes da Fórmula 2 começam amanhã | AutoSport

O pelotão do campeonato FIA de Fórmula 2 estará em testes de pré-temporada em Sakhir, no Bahrein, juntamente com os pilotos da Fórmula 2. Com início na terça-feira, o teste de três dias dará às equipas e aos pilotos tempo para se prepararem antes do início da temporada de 2023, no mesmo Circuito Internacional do Bahrein para as duas primeiras corridas. Serão 14 jornadas na época, 28 corridas no total com algumas caras novas entre o pelotão de jovens que tentam chegar à Fórmula 1.

A grelha da Fórmula 2 de 2023 apresenta uma mistura de pilotos estabelecidos na competição e rostos novos, com dez pilotos que vieram da Fórmula 3, incluindo o campeão de 2022 Victor Martins e o vice-campeão Zane Maloney. Mais de metade das equipas da grelha decidiram emparelhar um piloto estreante com um mais experiente para 2023. Entretanto, apenas uma equipa, a Hitech Pulse Eight, optou por um alinhamento de pilotos estreantes com Jak Crawford e Isack Hadjar, ambos vindos da Fórmula 3. Sete pilotos do pelotão deste ano já conquistaram uma vitória na Fórmula 2, incluindo o 5 vezes vencedor de corrida Théo Pourchaire. Entretanto, um total de doze pilotos já alcançaram um pódio nesta competição.Uma equipa também faz a sua estreia na Fórmula 2 este ano, com a estrutura alemã PHM Racing by Charouz a disputar a sua primeira temporada.

Em 2022 Felipe Drugovich foi campeão e representa agora a Aston Martin como piloto de reserva.

Lista de inscritos nos testes: