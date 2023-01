Seis pilotos da Red Bull Junior Team na Fórmula 2 | AutoSport

A Red Bull já confirmou as equipas e competições onde os jovens pilotos da Junior Team vão competir na época de 2023. O destaque vai para os seis que estarão na Fórmula 2, depois de anunciado que os recentes pilotos do programa Enzo Fittipaldi e Zane Maloney vão estar lado a lado na mesma equipa.

O piloto barsileiro vai passar a representar a Carlin para a sua segunda temporada na Fórmula 2, depois de Liam Lawson – vai competir na Super Fórmula no Japão – o ter feito no ano passado. Maloney, que foi confirmado piloto do programa de jovens da equipa austríaca recentemente, vai ser o companheiro de equipa do brasileiro.

Também a HItech Grand Prix terá um alinhamento 100% Red Bull Junior Team, com a entrada de Isack Hadjar e Jak Crawford que “subiram” da Fórmula 3.

Ayumu Iwasa e Dennis Hauger completam os pilotos apoiados pela Red Bull. Hauger deixou a Prema com que competiu em 2022, passando para a MP Motorsport, equipa que levou Felipe Drugovich ao título na temporada passada, enquanto o piloto japonês mantém-se na DAMS.

Em baixo, a tabela com os pilotos já confirmados para a época de 2022 da Fórmula 2.

Equipas Pilotos MP Motorsport Dennis Hauger / A confirmar Carlin Enzo Fittipaldi / Zane Maloney ART Grand Prix A confirmar/ A confirmar Prema Racing Frederik Vesti / Oliver Bearman Hitech Grand Prix Jak Crawford / Isack Hadjar DAMS Ayumu Iwasa / Arthur Leclerc Virtuosi Racing Jack Doohan / Amaury Cordeel PHM Racing by Charouz Roy Nissany / Brad Benavides Trident Roman Staněk / Clément Novalak Van Amersfoort Racing Richard Verschoor / Juan Manuel Correa Campos Racing Kush Maini / Ralph Boschung

Foto: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool