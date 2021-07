F2: Robert Shwartzman vence corrida 1 | AutoSport

Pela segunda vez este ano, Robert Shwartzman foi o vencedor da corrida 1 na Fórmula 2. O piloto da Prema Racing colocou-se na frente do pelotão logo na curva 1 do circuito de Silverstone e controlou a partir da liderança toda a corrida.

O polesitter Christian Lundgaard caiu para terceiro depois de uma partida complicada, assistindo às ultrapassagens de Shwartzman e Jüri Vips quando as luzes se apagaram. O trio atravessou a linha por essa ordem, numa corrida marcada por 4 entradas do Safety Car.

Terminando em quarto, Felipe Drugovich aproveitou a desistência de Guanyu Zhou na volta 1 – uma desistência que custou ao piloto chinês a liderança do campeonato. Piastri passa para o primeiro lugar da classificação,depois de garantir a pole position na qualificação e o sexto lugar nesta corrida, atrás de Théo Pourchaire.

Piastri assume a liderança do Campeonato pela primeira vez esta época, com 83 pontos, dois à frente do seu colega de equipa na Prema, Shwartzman. O russo saltou para o segundo lugar, com Zhou a cair para o terceiro lugar, com 78 pontos. Vips está em quarto, com 75 e Ticktum em quinto, com 61.

No Campeonato de Equipas, a Prema está em primeiro, com 164 pontos. Hitech e UNI-Virtuosi estão empatados em segundo com 127 pontos. A Carlin está em quarto com 114 e ART em quinto com 89.