Richard Verschoor triunfa na Sprint Race de Lusail na Fórmula 2
Richard Verschoor (MP Motorsport) converteu a pole invertida em vitória na Sprint Race do Mundial de Fórmula 2 em Lusail, Qatar, somando o oitavo triunfo na categoria. Joshua Duerksen (AIX Racing) foi segundo, enquanto Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing) ultrapassou na última volta para o terceiro posto, o seu segundo pódio em 2025.
Duerksen largou melhor e assumiu a frente, com Nikola Tsolov em terceiro. Verschoor recuperou na volta 4 com DRS, dominando depois e construindo 2 segundos de vantagem. Um acidente entre Laurens van Hoepen e James Wharton (TRIDENT) na volta 14 provocou Safety Car, anulando a liderança do holandês. Após recomeço na volta 17, Verschoor geriu o pelotão, resistindo a novo Safety Car causado por Cian Shields. Na derradeira volta, Villagómez passou Tsolov para o pódio.
Líder Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) terminou sexto, mantendo 191 pontos contra 170 de Jak Crawford. Verschoor subiu a terceiro com 162. Nas equipas, Invicta lidera com 272 pontos. A Feature Race de domingo pode coroar Fornaroli campeão. Verschoor: “Muito feliz com a vitória e os pontos. Ansioso pela corrida de amanhã – o ritmo é forte.”
FOTO Formula Motorsport Limited
