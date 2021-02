Q&A com diretor da Academia Alpine, Mia Sharizman: “Oportunidade virá…”

Como avaliaria as ambições de Zhou, Christian e Oscar no campeonato de Fórmula 2 de 2021?

“Na Fórmula 2, temos Zhou a competir no seu terceiro ano da série, Christian a entrar no seu segundo ano e o Oscar como estreante. O nível e a competição entre os nossos três pilotos será muito alto e esperamos que eles se se ‘empurrem’ uns aos outros, e elevem a fasquia. Zhou e Christian permanecem com as suas respetivas equipas da época passada e o Oscar também fica com a Prema. Isto dará aos três estabilidade para se concentrarem e maximizarem o seu ‘pacote’ entre a equipa e o piloto. O objetivo é claro: ganhar o campeonato. Isto significa pressão, mas acreditamos que Zhou e Christian são suficientemente experientes para lidar com essas exigências tendo já competido na Fórmula 2, enquanto o Oscar tem a experiência de estar numa luta pelo título, tendo ganho o campeonato de Fórmula 3 no ano passado, nas voltas finais da última corrida”.



Quais são os objetivos para o trio de pilotos da Fórmula 2?

Zhou não terá nada a perder senão tudo a ganhar ao entrar no seu terceiro ano na Fórmula 2. Com as experiências acumuladas ao longo dos últimos dois anos, acreditamos que o ajudará a ter um desempenho consistente a um nível muito elevado.

Esta será a primeira vez que Christian entrará no segundo ano de um campeonato. Desde que deixou o karting, ele só fez uma temporada num campeonato individual. Temos plena confiança na capacidade do Christian em maximizar o seu potencial para lutar pelo título.

Quanto ao Oscar, temos um piloto que ganhou campeonatos ‘back-to-back’ na Fórmula Renault Eurocup e na Fórmula 3. Ao continuar o seu desenvolvimento com a Prema, acreditamos que irá lutar pelos pódios, e vencer corridas. Os três pilotos sabem o que está ao virar da esquina dentro da nossa estrutura, a Fórmula 1. A oportunidade virá para aqueles que tiverem o melhor desempenho…”



O que pensa sobre as corridas de Caio e Victor na Fórmula 3?

Na Fórmula 3, acreditamos que temos o duo mais entusiasmante. Damos as boas-vindas do Victor ao programa depois de ele ter ganho o título da Fórmula Renault Eurocup em 2020. Temos visto o forte desenvolvimento do Caio nos últimos dois anos, na Eurocup e acreditamos que ele está agora pronto para a Fórmula 3. Ambos os pilotos lutaram roda a roda no ano passado e sentimos que ao juntá-los na mesma equipa, ambos irão pressionar-se um ao outro, e à equipa, até ao limite absoluto. A escolha da MP Motorsport na Fórmula 3 foi uma grande decisão de todos, incluindo os pilotos. Temos vindo a construir a parceria com a MP na Eurocup nos últimos três anos, com muito sucesso, e acreditamos que é o momento certo para criarmos e construirmos algo em conjunto na Fórmula 3. Esperamos ver alguns resultados bons e positivos do ‘pacote Caio’-Victor-MP este ano”.



Como é que a Academia Alpine está a colaborar com as diferentes equipas júnior?

Tal como a MP Motorsport na Fórmula 3, estamos a trabalhar mais perto do que nunca com os nossos parceiros Prema, UNI-Virtuosi e ART Grand Prix, na Fórmula 2. Continuamos a crescer e a construir relações com eles, utilizando os conhecimentos e ferramentas que temos com a esperança de que eles desenvolvam os nossos pilotos, e alcancem maior sucesso nas fórmulas júnior”.



A equipa vai continuar a utilizar a sua equipa de testes de Fórmula 1 para testes de jovens pilotos?

O foco e o objetivo tem sido sempre o de preparar os pilotos em qualquer altura, quando têm a oportunidade de estar num Fórmula 1. Da mesma forma, treina a equipa de teste antes deles passarem à equipa de corrida. Portanto, o programa de testes privados de Fórmula 1 em vários circuitos, do Renault R.S.18 continuará este ano para ajudar a preparar ambos, pilotos e equipa. A experiência que os pilotos recolhem do programa de testes da Fórmula 1, aliada ao desempenho e entrega de resultados na Fórmula 2, só irá reforçar o caso dos nossos pilotos a ser selecionados para a equipa de Fórmula 1.