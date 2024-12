Paul Aron estreia-se a vencer na Fórmula 2, Bortoleto e Hadjar separados por meio ponto

O piloto da Hitech Pulse-Eight, Paul Aron, transformou a quarta Pole Position da temporada na sua primeira vitória na Fórmula 2, no Qatar, aproveitando a penalização de cinco segundos de Gabriel Bortoleto para vencer a Feature Race.

Aron perdeu para o piloto da Sauber F1 2025 no arranque, mas ficou perto do líder do campeonato durante todo o primeiro turno, antes de tentar uma ultrapassagem na volta 7.

No entanto, os seus planos foram arruinados por um Safety Car Virtual que se transformou num Safety Car ‘completo’ depois de Andrea Kimi Antonelli e Richard Verschoor terem colidido na via das boxes, danificando a barra de direção do carro do piloto da PREMA Racing e fazendo com que este acabasse na gravilha.

Mas as esperanças de vitória de Aron reacenderam-se quando Bortoleto recebeu uma penalização de cinco segundos por não ter seguido as indicações do Diretor de Prova relativamente à passagem pela linha de meta na entrada das boxes. O piloto da Invicta Racing tinha-se comprometido a ir para as boxes quando o VSC foi acionado, com o brasileiro a decidir atravessar a linha de entrada das boxes de volta ao circuito.

Bortoleto conseguiu manter a liderança efetiva da corrida, à frente de Aron e agora de Isack Hadjar, assim que trocou de pneus, com o trio a tentar ultrapassar os pilotos que ainda não tinham feito a sua entrada na pista com a estratégia alternativa.

Assim que o fizeram, o recém-anunciado piloto de reserva da 2025 Alpine conseguiu manter-se a um segundo e meio de Bortoleto, enquanto Hadjar estava a mais de quatro segundos de distância, em terceiro, quando entraram na fase final.

Mas Bortoleto não conseguiu a vantagem de cinco segundos que precisava, o que significa que, apesar de cruzar a meta em P1, ele caiu para P3 na classificação final, dando a Aron a sua primeira vitória na Fórmula 2 e promovendo Hadjar para segundo.

Atrás do trio, Oliver Goethe, da MP Motorsport, impressionou ao terminar em quarto no seu carro com o emblema da Red Bull, enquanto Dino Beganovic chamou a atenção na sua estreia na F2 com a DAMS Lucas Oil, em quinto.

Christian Mansell lutou para subir de 20º e terminar em sexto para a Trident, à frente de Amaury Cordeel, da Hitech, e do estreante John Bennett, da Van Amersfoort Racing, enquanto Zane Maloney e Ritomo Miyata, da Rodin Motorsport, completaram os pontos.

Isto significa que a luta pelo Campeonato vai para Abu Dhabi com Bortoleto a liderar Hadjar por apenas 0,5 pontos, enquanto Aron, em terceiro e com 163 pontos, tem uma hipótese remota de conquistar o título.