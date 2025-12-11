Oliver Goethe domina primeiro dia de testes pós-temporada de Fórmula 2 em Yas Marina
Alemão da MP Motorsport mais rápido nas duas sessões
Oliver Goethe terminou o primeiro dia de testes pós-temporada de Fórmula 2 em Yas Marina como a referência absoluta do pelotão. O alemão da MP Motorsport liderou tanto a sessão da manhã como a da tarde, concluindo o dia no topo da folha de tempos com a melhor marca geral em 1:37.303 minutos.
Na sessão matinal, Goethe assinou 1:38.979, batendo por 0,177 segundos Joshua Duerksen, da Invicta Racing, e Alexander Dunne, da Rodin Motorsport, que registaram o mesmo tempo. Nikola Tsolov e Noel León, ambos da Campos Racing, completaram o top 5, num arranque de dia marcado pela alternância de comandantes antes da resposta definitiva do piloto alemão.
Tarde confirma superioridade de Goethe
À tarde, a Rodin voltou a iniciar na frente com Dunne, mas a sessão foi interrompida por bandeira vermelha após Ritomo Miyata parar em pista na Curva 5. Com a atividade retomada, Rafael Câmara colocou a Invicta Racing no topo, antes de sucessivas melhorias de Kush Maini e Duerksen comprimirem a luta pelos primeiros lugares.
Já nos 30 minutos finais, León saltou para a frente com pneus Supersoft, mas Duerksen respondeu de imediato, apenas para ver Câmara voltar a subir à liderança com 1:37.268. Goethe ainda tinha, porém, uma última palavra: melhorou esse registo em 0,066 segundos, fixando o melhor tempo da tarde e assegurando a “dobradinha” nas duas sessões.
O dia terminou com Goethe na frente, seguido por Câmara e Duerksen, com Gabriele Minì (MP Motorsport) em quarto e Mari Boya (PREMA Racing) a fechar o top 5. Os testes prosseguem esta quinta-feira, a partir das 09h00 locais, com o segundo dia de rodagem no traçado de Yas Marina
FOTO Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool
