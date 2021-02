Novas regras da Fórmula 2 e F3: Não será ‘pimenta’ a mais?

Na Fórmula 1 ainda andam à procura do melhor sistema para ‘apimentar’ a ação, mas na Fórmula 2, que não sofre tanta pressão mediática, as decisões estão tomadas e os pilotos estão, regra geral, um pouco “às aranhas” com a melhor forma de encarar os fins de semana de corridas. O sistema é bem capaz de ser um excelente ‘ensaio’ para o que pode suceder na F1, onde estão ainda à procura da melhor solução.

Um dos candidatos ao título da Fórmula 2, Guanyu Zhou revelou não ter a certeza se a “qualificação na pole ou 10º” é a melhor estratégia para esta temporada após as alterações no formato de fim-de-semana da categoria.

Para 2021, a Fórmula 2 e Fórmula 3 vão operar sob um novo formato com três corridas e um sistema de qualificação totalmente alterado. Os pilotos de F2 disputam duas corridas de sprint de 120 km (45 minutos) no sábado, seguidas de uma corrida de domingo de 170 km (60 minutos). F3 adota um sistema de três corridas idênticas, de 40 minutos.

A grelha para a corrida de sprint, a primeira, verá o top 10 da sessão de qualificação de sexta-feira ser invertido, com o detentor da pole position a partir do 10º lugar.

Contudo, homem da pole soma quatro pontos.

A partir de um top 10 invertido, o resultado da primeira corrida de sprint define a grelha para a segunda corrida de sprint, enquanto que os resultados da sessão de qualificação de sexta-feira formam a grelha para a corrida de domingo.

Os oito primeiros classificados nas corridas de sprint Pontuam da seguinte forma: 15, 12, 10, 8, 6, 4, 4, 2, 1. A corrida principal terá o mesmo sistema de pontos da F1.

Embora o formato apresente um novo desafio para os pilotos, o estreante da Prema na F2 e atual campeão de F3, Oscar Piastri, acredita que as regras continuarão a beneficiar aqueles que se qualificarem bem: “Acho que não muda muito, independentemente da forma como as grelhas invertidas vão funcionar. Todos vão continuar a querer estar na pole position. Obviamente que a corrida principal vale mais pontos e também se ganha quatro pontos pela pole position.

É interessante a forma como o fizeram, especialmente na primeira corrida. Quem se qualificar na frente, especialmente na pole, e se mantiver fora de problemas na Corrida 1, e depois conseguir a pole inversa para a Corrida 2, tem duas corridas a começar na frente, o que vai ser muito importante”, disse. O novo formato F2 fará a sua estreia na ronda de abertura da época no Bahrein, nos dias 26 e 28 de março.