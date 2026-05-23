Noel León Estreia-se a Vencer na Fórmula 2 após corrida Sprint caótica no Canadá
O mexicano Noel León (Campos Racing) conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 2 numa corrida Sprint recheada de incidentes no Circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal. Numa exibição de grande maturidade, o piloto superou um início atribulado e geriu com eficácia as neutralizações para cruzar a linha de meta com uma vantagem confortável. O italiano Gabriele Minì (MP Motorsport) e o norueguês Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport) completaram o pódio.
O detentor da pole position, Gabriele Minì, segurou a liderança na partida, enquanto León subiu a segundo. Contudo, a ação intensificou-se logo na curva 2, com Joshua Duerksen a colidir ligeiramente com León. O paraguaio assumiu provisoriamente a liderança virtual do grupo perseguidor, mas acabou penalizado em cinco segundos pelo incidente.
À sexta volta, a agressividade do pelotão ditou a primeira interrupção. Nikola Tsolov tocou em Stenshorne, desencadeando um pião que deixou John Bennett imóvel em pista e motivou a entrada do Safety Car. Tsolov seria mais tarde sancionado com dez segundos.
A ‘relargada’, à 14.ª volta, manteve Minì sob forte pressão de León. A duas voltas do fim, após uma intensa perseguição, o piloto da Campos Racing desferiu o ataque decisivo nas últimas curvas do traçado canadiano, assumindo a liderança. Pouco depois, um novo acidente envolvendo Duerksen e Alexander Dunne forçou nova neutralização. No reatamento, à 22.ª volta, León distanciou-se de forma irrepreensível rumo ao triunfo.
A reta final da corrida ainda assistiu ao abandono de Rafael Villagómez, que bateu no muro da curva 4, ativando o Virtual Safety Car. Embora Dunne tenha cruzado a meta em segundo após uma ultrapassagem por DRS, a penalização de dez segundos imposta ao irlandês devolveu o lugar a Minì e promoveu Stenshorne ao pódio.
Reações e contas do campeonato
No final da prova, Noel León não escondeu a satisfação pelo feito alcançado em solo canadiano: “Vencedores! Foi uma corrida muito boa e estou muito feliz com o carro e com a equipa, fizeram um trabalho incrível. Estou super feliz com esta primeira vitória.”
Com estes resultados, Gabriele Minì ascende à liderança isolada do Campeonato de Pilotos com 42 pontos, seguido por Rafael Câmara, com 36. Nikola Tsolov ocupa o terceiro posto (35 pontos), imediatamente à frente do vencedor do dia, Noel León, que surge agora em quarto, com 32 pontos. No campeonato de equipas, a Campos Racing lidera com 67 pontos, secundada pela MP Motorsport, com 54. A ação da Fórmula 2 em Montreal prossegue este domingo, com a realização da Corrida Principal (Feature Race), agendada para as 12h05 locais.
Classificação
1 Noel Leon MEX Campos Racing
2 Gabriele Mini ITA MP Motorsport
3 Martinius Stenshorne NOR Rodin Motorsport
4 Laurens van Hoepen NED TRIDENT
5 Emerson Fittipaldi BRA AIX Racing
6 Dino Beganovic SWE DAMS Lucas Oil
7 Rafael Camara BRA Invicta Racing
8 Roman Bilinski POL DAMS Lucas Oil
9 Colton Herta USA Hitech
10 Oliver Goethe GER MP Motorsport
11 Ritomo Miyata JPN Hitech
12 Kush Maini IND ART Grand Prix
13 Alexander Dunne IRL Rodin Motorsport
14 Nikola Tsolov BUL Campos Racing
15 Mari Boya ESP PREMA Racing
16 Nico Varrone ARG Van Amersfoort Racing
17 Sebastian Montoya COL PREMA Racing
Não classificados
DNF Cian Shields GBR AIX Racing
DNF Rafael Villagomez MEX Van Amersfoort Racing
DNF Joshua Durksen PRY Invicta Racing
DNF John Bennett GBR TRIDENT
Volta mais rápida
Alexander Dunne IRL Rodin Motorsport 1:23.535 (Lap 23)
FOTO F2/Formula Motorsport Limited
