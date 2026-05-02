Nikola Tsolov vence corrida Sprint da Fórmula 2 em Miami após duelo até à última curva

Nikola Tsolov conquistou este sábado a corrida Sprint de Fórmula 2 em Miami, batendo Laurens van Hoepen e Alexander Dunne num final decidido praticamente na última curva.

O piloto da Campos Racing somou assim a segunda vitória da temporada e reforçou a liderança do campeonato, depois de resistir a vários ataques e recuperar a dianteira já na volta final.

Van Hoepen terminou em segundo para a Trident, assegurando o seu segundo pódio do ano, enquanto Dunne levou o Rodin Motorsport ao terceiro lugar, fechando um trio separado por margens mínimas após uma luta intensa nas voltas decisivas.

Corrida resolveu-se numa batalha a três

Tsolov arrancou da pole position e conservou o comando na travagem para a primeira curva, enquanto Oliver Goethe, que partia de terceiro, teve um mau arranque e caiu para nono logo na primeira volta. Mais atrás, Colton Herta também protagonizou uma das primeiras movimentações, subindo posições com uma ultrapassagem ousada a John Bennett.

Nas primeiras voltas, Tsolov, van Hoepen, Joshua Duerksen e Nico Varrone destacaram-se ligeiramente, mas o grupo nunca se fragmentou por completo e a luta pela liderança foi ganhando intensidade. Duerksen ainda conseguiu passar van Hoepen, antes de o neerlandês recuperar o segundo lugar, numa fase em que a pressão sobre Tsolov aumentava a cada passagem pela reta principal.

A resistência do búlgaro cedeu pela primeira vez na parte final da corrida, quando van Hoepen assumiu a liderança, mas Tsolov respondeu pouco depois para recuperar o primeiro lugar. A partir daí, os dois alternaram-se na frente, enquanto Dunne se aproximava progressivamente e transformava a luta pela vitória num confronto a três.

Na derradeira volta, van Hoepen voltou a colocar-se na frente, desta vez por fora na Curva 11, mas Tsolov beneficiou do DRS na reta oposta e atacou por dentro na Curva 17. Dunne juntou-se à manobra e os três chegaram praticamente emparelhados aos metros finais, até Tsolov garantir melhor tração à saída da penúltima curva e selar a vitória.

Tsolov destaca dureza física da prova

No final, o vencedor sublinhou a exigência da corrida e a importância da preparação num traçado em que o DRS teve peso decisivo. “A corrida foi muito difícil, provavelmente a mais difícil fisicamente, toda a gente sofreu bastante, mas eu estava bem preparado”, afirmou Tsolov.

O piloto da Campos Racing considerou ainda que a configuração do circuito abriu espaço a ultrapassagens constantes. “As zonas de DRS eram muito poderosas, havia oportunidade para ultrapassar em todas as voltas e em todas as retas”, disse, resumindo a corrida como “intensa” e celebrando um triunfo conquistado “mesmo na última curva”.

Campeonato ganha novo fôlego

Com este resultado, Tsolov passa a somar 35 pontos e amplia a vantagem no topo do campeonato, enquanto van Hoepen sobe ao segundo lugar, a nove pontos do líder. Rafael Câmara é terceiro com 18 pontos, à frente de Joshua Duerksen, com 15, e de Ritomo Miyata, com 14.

Entre as equipas, a Campos Racing lidera com 43 pontos, seguida da Invicta Racing com 33 e da Trident com 26. A corrida principal de Miami disputa-se este domingo, naquela que será a última oportunidade do fim de semana para alterar um campeonato que, à saída da Sprint, ficou ainda mais inclinado para Tsolov.

FOTO F2/Formula Motorsport Limited