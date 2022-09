Não haverá aumento de pilotos nas grelhas da F2 e F3 | AutoSport

O responsável máximo dos campeonatos FIA de Fórmula 2 e Fórmula 3, Bruno Michel não vê a necessidade aumentar o número de pilotos nas grelhas destas duas competições, tendo em conta algum interesse na formação de novos programas juniores das atuais ou futuras equipas que competem na Fórmula 1. Contando com 22 carros na Fórmula 2 e 30 na Fórmula 3, Bruno Michel não prevê o aumentos deste números brevemente.

“Penso que 30 carros na F3 e 22 carros na F2 é um número muito bom. Tenho muitos pedidos de equipas que gostariam de se juntar tanto à F2 como à F3, mas estou sempre a dizer a mesma coisa. Precisamos sempre de ter a certeza de que temos mais pilotos [interessados] do que lugares, porque se tivermos menos pilotos do que os lugares, então as equipas estão em apuros. Penso que ter 30 carros na F3 já é um feito fantástico e não quero aumentar isso de forma alguma. E 22 carros na F2 – tivemos no passado 26 carros, depois descemos para 20 carros – penso que é um número muito bom e não estou a planear admitir uma nova equipa”.

As estruturas interessadas em juntarem-se aos campeonatos das fórmulas juniores não parecem ser muito bem-vindas. O responsável por ambos os campeonatos avisou que “não seria bom acrescentar novas equipas. Há sempre mudanças de equipas, equipas que querem parar, e nesse caso podemos encontrar novos interessados para as equipas. Isto aconteceu muitas vezes no passado, com o GP2 e a F2 e vai continuar”.

A Fórmula 2 ainda terá uma jornada final em Abu Dhabi, enquanto a Fórmula 3 terminou em Monza a temporada de 2022.