Mais demissões na FIA, mais trabalho para Rui Marques

Rui Marques vai ter bastante mais trabalho este fim de semana na sequência da demissão de Janette Tan, ex-diretora adjunta do português na direção de corrida da Fórmula 2 e Fórmula 3. Com a sua saída, Rui Marques deverá exercer as mesmas funções na Fórmula 2, tal como fará na F1, o que significa trabalho a dobrar.

Como se percebe continua a sangria na FIA, depois de Niels Wittich ter sido substituído pelo português Rui Marques, na direção das corridas de F1, naquela que foi mais uma saída de uma significativa série de altos responsáveis da FIA (Niels Wittich, diretor-desportivo Steve Nielsen, engenheiro Tim Goss) mas recentemente saiu Paolo Basarri, o até aí diretor de conformidade da FIA, o homem que esteve encarregue da investigação das alegações contra Toto Wolff e Susie Wolff, bem como contra Mohammed Ben Sulayem.

Agora foi a vez do comissário da F1, Tim Mayer e de Janette Tan, precisamente quando era expectável que ‘fizesse’ a Fórmula 2 no Qatar. Os motivos da sua saída não foram divulgados publicamente. Em 2020, Janette Tan foi galardoada por Jean Todt, na altura Presidente da FIA, com o primeiro Prémio Charlie Whiting, ela que na altura desempenhou o papel de Adjunta da direção de Corrida na Fórmula 1 durante o Grande Prémio de Singapura e era também membro da Comissão das Mulheres no Desporto Automóvel.

Para Rui Marques, depois de um Grande Prémio de Macau super-complicado, com inúmeras interrupções, seguiu-se Las Vegas e o ‘stress’ da estreia, agora poderá ter que dobrar o trabalho, como se a F1 não fosse suficiente para fazer cabelos brancos…

FOTO MPSA/Philippe Nanchino