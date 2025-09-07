Luke Browning estreia-se a vencer na Fórmula 2 em Monza
Luke Browning assinou a sua primeira vitória na Fórmula 2, convertendo a pole position numa emocionante Corrida Principal em Monza, ao serviço da Hitech TGR. Joshua Duerksen, da AIX Racing, garantiu o segundo lugar, enquanto Josep María Martí, da Campos Racing, completou o pódio, numa prova repleta de reviravoltas.
Corrida dramática marcada por incidentes e reviravoltas
A jornada italiana, que viu todos os monolugares arrancarem com pneus super macios, começou com um arranque soberbo de Browning. Contudo, Kush Maini, que partia da primeira linha, teve um início menos feliz e caiu na classificação. Roman Stanek e Oliver Goethe protagonizaram uma intensa luta roda a roda nas Curvas 1 e 2, com Goethe a levar a melhor e a ascender ao segundo posto. Duerksen, partindo de sétimo, subiu para quarto, ameaçando Stanek na Curva 4, mas o piloto checo manteve a terceira posição.
Na segunda volta, Maini tentou recuperar terreno, envolvendo-se numa batalha com Arvid Lindblad na primeira chicane. Ambos excederam o limite na Curva 2, levando o piloto da DAMS Lucas Oil a passar pela gravilha e a cair para o último lugar. Leonardo Fornaroli tentou uma ultrapassagem a Victor Martins em Ascari, mas um ligeiro contacto danificou a asa dianteira do monolugar da Invicta Racing, enquanto lutavam pela oitava posição. Fornaroli tentaria nova manobra na volta seguinte, na Curva 4, mas teve de usar a escapatória, permitindo a Jak Crawford subir para nono.
Ascensão de Goethe e interrupções inesperadas
À quarta volta, Goethe, beneficiando do Sistema de Redução de Arrasto (DRS), ultrapassou Browning com facilidade na Curva 1, assumindo a liderança. Com a via das boxes aberta para as paragens obrigatórias na sétima volta, Goethe foi o primeiro a parar, entregando a liderança a Browning. Este, com Stanek na sua zona de DRS, optou por não responder de imediato à paragem do alemão.
A corrida sofreu uma interrupção quando Alexander Dunne, ao tentar ultrapassar Duerksen em Ascari, foi abalroado por Lindblad, atirando o piloto da Rodin Motorsport para as barreiras e provocando a entrada do Safety Car. Este incidente levou todos os pilotos à via das boxes para as suas paragens obrigatórias, e Lindblad foi posteriormente penalizado com dez segundos.
Browning reassumiu a liderança após as paragens, à frente de Stanek, mas a paragem antecipada de Goethe deixou-o em oitavo, com Duerksen, Lindblad, Martins, Gabriele Minì e Rafael Villagómez a conseguirem ultrapassá-lo.
Drama final e o triunfo de Browning
O reinício da corrida viu Browning manter a liderança, mas um novo incidente na Curva 1, com um bloqueio de rodas de Lindblad a colidir com o piloto da Invicta, resultou na desistência de ambos e numa nova intervenção do Safety Car. Martins também foi apanhado no drama da Curva 1, sendo atingido por Minì e rodando, o que o levou à desistência.
A ação foi retomada na 14.ª volta, e Duerksen, com uma excelente saída da última curva, conseguiu ultrapassar Browning para assumir a liderança na Curva 1. Sami Meguetounif foi o próximo a desistir na Curva 1, provocando mais um Safety Car.
A corrida recomeçou no final da 16.ª volta, com o líder a manter a primeira posição. Browning, na 19.ª volta, voltou a usar o DRS para recuperar a liderança na Curva 1. Fornaroli, por sua vez, garantiu o quinto lugar na 20.ª volta, ultrapassando Crawford. Richard Verschoor também se destacou, entrando na zona pontuável (P10) com uma ultrapassagem tardia a Sebastián Montoya na Curva 4.
Nas voltas finais, Gabriele Minì, o “herói da casa”, subiu para sexto, enquanto Beganovic, da Hitech, continuou a sua recuperação, alcançando o sexto posto. Verschoor também progrediu, ultrapassando Goethe e Crawford, subindo para nono.
A luta pelo último lugar do pódio intensificou-se, com Martí a fazer a primeira jogada, mergulhando no interior de Villagómez na Curva 1. Na última volta, Martí tentou outra manobra, mas bloqueou as rodas e teve de usar a escapatória.
Esta intensa batalha permitiu a Browning distanciar-se por mais de três segundos, cruzando a linha de meta para a sua primeira vitória no Campeonato, à frente de Duerksen e Martí. Fornaroli segurou Beganovic por apenas 0,077s para o quarto lugar. Minì, que partiu de 15.º, terminou em sétimo, com Verschoor, Montoya e John Bennett a completarem a zona pontuável.
Classificações e próximos desafios
Luke Browning: “P1 na Corrida Principal aqui em Monza. Senti-me muito especial! Subir àquele pódio é algo único. Foi muito bom. Tudo foi bem gerido hoje, o carro estava fantástico e que passo em frente em relação a ontem. Todos os agradecimentos à Hitech e à Williams. É um ótimo começo para a segunda metade do ano.”
Classificação de Pilotos
Leonardo Fornaroli mantém a liderança no Campeonato de Pilotos com 174 pontos. A vitória de Browning coloca-o em segundo, com 153 pontos. Verschoor cai para terceiro (144 pontos), seguido por Crawford (137 pontos) e Dunne (124 pontos).
Classificação de Equipas
A Invicta Racing continua na liderança do Campeonato de Equipas com 255 pontos, com a Hitech TGR em segundo, com 223. A Campos Racing é agora terceira (213 pontos), à frente da MP Motorsport (167 pontos) e da DAMS Lucas Oil (163 pontos).
Próxima Paragem: Baku. A ação da FIA Fórmula 2 será retomada em Baku para a 12.ª ronda da campanha de 2025, entre 19 e 21 de setembro.
FOTO Williams Racing
