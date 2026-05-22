Laurens van Hoepen estreia-se nas Poles da Fórmula 2, Qualificação caótica em Montreal
O neerlandês Laurens van Hoepen conquistou a sua primeira pole position da carreira na Fórmula 2, garantindo o topo da grelha de partida para a Trident nos instantes finais da qualificação em Montreal. Numa sessão fortemente fustigada por interrupções, o piloto completou a sua melhor volta em 1m21,422s, superando a concorrência direta na derradeira tentativa no Circuito Gilles-Villeneuve.
O segundo lugar ficou assegurado pelo brasileiro Rafael Câmara (Invicta Racing), que assinou uma recuperação notável após ter embatido contra os muros a meio da sessão, rubricando o tempo de 1m21,689s. Alexander Dunne, aos comandos do monolugar da Rodin Motorsport, garantiu a terceira posição da grelha de partida provisória, a escassos milésimos da frente.
Dupla bandeira vermelha condiciona estratégias
A luta pelo tempo de referência entrou numa espiral de incerteza a doze minutos do fim, momento em que os pilotos regressaram à pista com pneus supermacios novos. Oliver Goethe danificou a suspensão do seu carro após um toque no muro da Curva 4, forçando a primeira amostragem da bandeira vermelha.
Após o reatamento, e com apenas oito minutos regulamentares por disputar, um segundo acidente no mesmo local — desta feita protagonizado por Tasanapol Inthraphuvasak — voltou a interromper a sessão, deixando os pilotos com uma janela mínima para a tentativa final.
Ataque final altera Top 10
Com o cronómetro a esgotar-se, a liderança da tabela de tempos mudou consecutivamente de mãos. Martinius Stenshorne e Alexander Dunne chegaram a deter a pole provisória, mas as voltas finais de Câmara e, sobretudo, de van Hoepen ditaram a arrumação definitiva do topo da tabela.
O líder do campeonato, Nikola Tsolov, terminou na quarta posição, secundado por Stenshorne. Joshua Duerksen, John Bennett, Noel León, Rafael Villagómez e Gabriele Minì completaram o lote dos dez mais rápidos. A corrida Sprint de sábado está agendada para as 14h10 locais.
Piloto País Equip Tempo
1 Laurens van Hoepen NED TRIDENT 1:21.422
2 Rafael Camara BRA Invicta Racing 1:21.689
3 Alexander Dunne IRL Rodin Motorsport 1:21.709
4 Nikola Tsolov BUL Campos Racing 1:21.734
5 Martinius Stenshorne NOR Rodin Motorsport 1:21.744
6 Joshua Durksen PAR Invicta Racing 1:21.780
7 John Bennett GBR TRIDENT 1:21.821
8 Noel Leon MEX Campos Racing 1:21.881
9 Rafael Villagomez MEX Van Amersfoort Racing 1:21.902
10 Gabriele Mini ITA MP Motorsport 1:21.971
11 Emerson Fittipaldi BRA AIX Racing 1:22.001
12 Nico Varrone ARG Van Amersfoort Racing 1:22.078
13 Kush Maini IND ART Grand Prix 1:22.085
14 Dino Beganovic SWE DAMS Lucas Oil 1:22.207
15 Tasanapol Inthraphuvasak THA ART Grand Prix 1:22.221
16 Roman Bilinski POL DAMS Lucas Oil 1:22.276
17 Ritomo Miyata JPN Hitech 1:22.356
18 Cian Shields GBR AIX Racing 1:22.445
19 Oliver Goethe GER MP Motorsport 1:22.705
20 Sebastian Montoya COL PREMA Racing 1:22.807
21 Colton Herta USA Hitech 1:22.857
22 Mari Boya ESP PREMA Racing 1:23.063
FOTO Formula One Digital Media Limited
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