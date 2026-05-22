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Laurens van Hoepen estreia-se nas Poles da Fórmula 2, Qualificação caótica em Montreal

Por a 22 Maio 2026 17:50

O neerlandês Laurens van Hoepen conquistou a sua primeira pole position da carreira na Fórmula 2, garantindo o topo da grelha de partida para a Trident nos instantes finais da qualificação em Montreal. Numa sessão fortemente fustigada por interrupções, o piloto completou a sua melhor volta em 1m21,422s, superando a concorrência direta na derradeira tentativa no Circuito Gilles-Villeneuve.

O segundo lugar ficou assegurado pelo brasileiro Rafael Câmara (Invicta Racing), que assinou uma recuperação notável após ter embatido contra os muros a meio da sessão, rubricando o tempo de 1m21,689s. Alexander Dunne, aos comandos do monolugar da Rodin Motorsport, garantiu a terceira posição da grelha de partida provisória, a escassos milésimos da frente.

Dupla bandeira vermelha condiciona estratégias

A luta pelo tempo de referência entrou numa espiral de incerteza a doze minutos do fim, momento em que os pilotos regressaram à pista com pneus supermacios novos. Oliver Goethe danificou a suspensão do seu carro após um toque no muro da Curva 4, forçando a primeira amostragem da bandeira vermelha.

Após o reatamento, e com apenas oito minutos regulamentares por disputar, um segundo acidente no mesmo local — desta feita protagonizado por Tasanapol Inthraphuvasak — voltou a interromper a sessão, deixando os pilotos com uma janela mínima para a tentativa final.

Ataque final altera Top 10

Com o cronómetro a esgotar-se, a liderança da tabela de tempos mudou consecutivamente de mãos. Martinius Stenshorne e Alexander Dunne chegaram a deter a pole provisória, mas as voltas finais de Câmara e, sobretudo, de van Hoepen ditaram a arrumação definitiva do topo da tabela.

O líder do campeonato, Nikola Tsolov, terminou na quarta posição, secundado por Stenshorne. Joshua Duerksen, John Bennett, Noel León, Rafael Villagómez e Gabriele Minì completaram o lote dos dez mais rápidos. A corrida Sprint de sábado está agendada para as 14h10 locais.

        Piloto      País     Equip        Tempo 
1       Laurens van Hoepen      NED     TRIDENT     1:21.422    
2       Rafael Camara       BRA     Invicta Racing      1:21.689    
3       Alexander Dunne     IRL     Rodin Motorsport        1:21.709    
4       Nikola Tsolov       BUL     Campos Racing       1:21.734    
5       Martinius Stenshorne        NOR     Rodin Motorsport        1:21.744    
6       Joshua Durksen      PAR     Invicta Racing      1:21.780    
7       John Bennett        GBR     TRIDENT     1:21.821    
8       Noel Leon       MEX     Campos Racing       1:21.881    
9       Rafael Villagomez       MEX     Van Amersfoort Racing       1:21.902    
10      Gabriele Mini       ITA     MP Motorsport       1:21.971    
11      Emerson Fittipaldi      BRA     AIX Racing      1:22.001    
12      Nico Varrone        ARG     Van Amersfoort Racing       1:22.078    
13      Kush Maini      IND     ART Grand Prix      1:22.085    
14      Dino Beganovic      SWE     DAMS Lucas Oil      1:22.207    
15      Tasanapol Inthraphuvasak        THA     ART Grand Prix      1:22.221    
16      Roman Bilinski      POL     DAMS Lucas Oil      1:22.276    
17      Ritomo Miyata       JPN     Hitech      1:22.356    
18      Cian Shields        GBR     AIX Racing      1:22.445    
19      Oliver Goethe       GER     MP Motorsport       1:22.705    
20      Sebastian Montoya       COL     PREMA Racing        1:22.807    
21      Colton Herta        USA     Hitech      1:22.857    
22      Mari Boya       ESP     PREMA Racing        1:23.063

FOTO Formula One Digital Media Limited

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