Laurens van Hoepen estreia-se nas Poles da Fórmula 2, Qualificação caótica em Montreal

O neerlandês Laurens van Hoepen conquistou a sua primeira pole position da carreira na Fórmula 2, garantindo o topo da grelha de partida para a Trident nos instantes finais da qualificação em Montreal. Numa sessão fortemente fustigada por interrupções, o piloto completou a sua melhor volta em 1m21,422s, superando a concorrência direta na derradeira tentativa no Circuito Gilles-Villeneuve.

O segundo lugar ficou assegurado pelo brasileiro Rafael Câmara (Invicta Racing), que assinou uma recuperação notável após ter embatido contra os muros a meio da sessão, rubricando o tempo de 1m21,689s. Alexander Dunne, aos comandos do monolugar da Rodin Motorsport, garantiu a terceira posição da grelha de partida provisória, a escassos milésimos da frente.

Dupla bandeira vermelha condiciona estratégias

A luta pelo tempo de referência entrou numa espiral de incerteza a doze minutos do fim, momento em que os pilotos regressaram à pista com pneus supermacios novos. Oliver Goethe danificou a suspensão do seu carro após um toque no muro da Curva 4, forçando a primeira amostragem da bandeira vermelha.

Após o reatamento, e com apenas oito minutos regulamentares por disputar, um segundo acidente no mesmo local — desta feita protagonizado por Tasanapol Inthraphuvasak — voltou a interromper a sessão, deixando os pilotos com uma janela mínima para a tentativa final.

Ataque final altera Top 10

Com o cronómetro a esgotar-se, a liderança da tabela de tempos mudou consecutivamente de mãos. Martinius Stenshorne e Alexander Dunne chegaram a deter a pole provisória, mas as voltas finais de Câmara e, sobretudo, de van Hoepen ditaram a arrumação definitiva do topo da tabela.

O líder do campeonato, Nikola Tsolov, terminou na quarta posição, secundado por Stenshorne. Joshua Duerksen, John Bennett, Noel León, Rafael Villagómez e Gabriele Minì completaram o lote dos dez mais rápidos. A corrida Sprint de sábado está agendada para as 14h10 locais.

Piloto País Equip Tempo 1 Laurens van Hoepen NED TRIDENT 1:21.422 2 Rafael Camara BRA Invicta Racing 1:21.689 3 Alexander Dunne IRL Rodin Motorsport 1:21.709 4 Nikola Tsolov BUL Campos Racing 1:21.734 5 Martinius Stenshorne NOR Rodin Motorsport 1:21.744 6 Joshua Durksen PAR Invicta Racing 1:21.780 7 John Bennett GBR TRIDENT 1:21.821 8 Noel Leon MEX Campos Racing 1:21.881 9 Rafael Villagomez MEX Van Amersfoort Racing 1:21.902 10 Gabriele Mini ITA MP Motorsport 1:21.971 11 Emerson Fittipaldi BRA AIX Racing 1:22.001 12 Nico Varrone ARG Van Amersfoort Racing 1:22.078 13 Kush Maini IND ART Grand Prix 1:22.085 14 Dino Beganovic SWE DAMS Lucas Oil 1:22.207 15 Tasanapol Inthraphuvasak THA ART Grand Prix 1:22.221 16 Roman Bilinski POL DAMS Lucas Oil 1:22.276 17 Ritomo Miyata JPN Hitech 1:22.356 18 Cian Shields GBR AIX Racing 1:22.445 19 Oliver Goethe GER MP Motorsport 1:22.705 20 Sebastian Montoya COL PREMA Racing 1:22.807 21 Colton Herta USA Hitech 1:22.857 22 Mari Boya ESP PREMA Racing 1:23.063

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