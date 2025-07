Jak Crawford vence corrida principal da F2 em Silverstone sob chuva intensa

A Fórmula 2 regressa à ação entre 25 e 27 de julho, para a nona ronda do campeonato, no icónico circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

Richard Verschoor mantém a liderança com 122 pontos, mas Jak Crawford aproxima-se com 116. Alexander Dunne (108), Leonardo Fornaroli (104) e Luke Browning (98) completam o top 5.

Crawford aproveitou a neutralização para trocar para um novo conjunto de pneus de chuva e manteve a liderança. Dunne e Browning seguiram a mesma estratégia, enquanto Duerksen saiu de pista na reta principal, provocando nova interrupção da corrida. Sem tempo para mais voltas em ritmo de competição, a corrida terminou sob o Safety Car, com Crawford a cruzar a meta em primeiro: “Foi uma grande corrida! Tive um excelente arranque e consegui manter a liderança. O Alex estava rápido, mas tomámos a decisão certa na altura certa com a troca de pneus quando entrou o VSC. Conseguimos manter a liderança. Que dia”, disse Jak Crawford.

Com a pista a começar a secar a meio da corrida, surgiu a indecisão entre apostar em pneus slicks ou manter os de chuva. Gabriele Minì e Oliver Goethe colidiram após estratégias opostas, e o caos aumentou com a entrada do Virtual Safety Car, seguida por um Safety Car total.

Crawford arrancou da terceira posição e superou o pole position Victor Martins logo na abordagem à Curva 1, com Alexander Dunne a seguir-se no segundo posto. Martins manteve-se em terceiro, mas não por muito tempo. Atrás, Luke Browning iniciou uma recuperação impressionante desde a 12.ª posição.

