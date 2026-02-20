Invicta Racing e Rafael Câmara em destaque nos testes de Fórmula 2 em Barcelona

Os três dias de testes de Fórmula 2 em Barcelona terminaram com a Invicta Racing e Rafael Câmara a surgirem como principal referência antes do arranque da temporada de 2026, graças a um melhor registo absoluto de 1:23.252 alcançado na manhã do terceiro dia. O brasileiro já havia fechado o segundo dia no topo com 1:23.630, confirmando consistência em voltas rápidas e capacidade de extrair desempenho em runs curtos com pneus macios.

León confirma forma, Invicta domina e meio do pelotão anima

Noel León, da Campos Racing, abriu os testes com o melhor tempo geral do primeiro dia, graças a um 1:24.370 na sessão da tarde, e voltou a colocar-se entre os mais fortes ao terminar o último dia a escassos décimos de Câmara nas folhas de tempos. A Invicta confirmou a sua força coletiva com Joshua Duerksen a liderar a sessão vespertina do segundo dia (1:25.363) e a completar um 1-2 da equipa nessa jornada. No pelotão, nomes como Tasanapol Inthraphuvasak, Alexander Dunne, Laurens van Hoepen, Colton Herta, Gabriele Minì e Ritomo Miyata marcaram presença regular no top 10, enquanto Cian Shields (AIX Racing) fechou o derradeiro turno no topo da tabela, num período já claramente focado em simulações de corrida.

Rovanperä acumula quilómetros em Jerez

Paralelamente aos testes oficiais em Barcelona, Kalle Rovanperä continuou o seu programa de adaptação aos monolugares com um novo teste ao volante de um Fórmula 2 da Hitech no circuito de Jerez, sessão extra inserida na preparação para a Super Formula e numa eventual entrada em F2 em 2027.