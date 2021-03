Guanyu Zhou, até ver, na pole da Fórmula 2

Guanyu Zhou ‘saltou’ para o topo da tabela de tempos já o cronómetro regressivo tinha chegado a zero, mas está sob investigação já que terá alegadamernte visto a bandeira de xadrez duas vezes. A sessão tinha sido interrompida por breves minutos devido a Robert Shwartzman ter parado em pista com problemas mecânicos, deixando pouco tempo aos pilotos para melhorar a sua posição, mas o chinês conseguiu-o, desalojando o piloto da Academia Alpine, Christian Lundgaard por escassos 0,003s. Como já se percebeu, a lista permanece provisória, até à conclusão da investigação da FIA.

Como se sabe, o novo formato de fim-de-semana na Fórmula 2 significa que os 10 melhores desta sessão serão invertidos na grelha para a Corrida 1, de amanhã, sábado, enquanto as posições entre o 11º e 22º lugar estão ‘fechadas’. O resultado final da sessão de qualificação de hoje irá formar a grelha para a corrida de domingo, a principal.

Desta forma, e como resultado da mudança de formato, David Beckmann, que terminou em 10º, sai da pole devido à grelha invertida para a Corrida 1.

Na sessão, Felipe Drugovich foi o primeiro líder, depois foi a vez de Zhou, faltavam 13 minutos, para o fim. Robert Shwartzman perdeu subitamente a potência no seu monolugar e parou na última curva causando uma bandeira vermelha. Após o recomeço, Christian Lundgaard saltou para primeiro, sendo depois ultrapassado por Zhou. Agora resta aguardar pelas decisões.