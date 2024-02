Grelha da Fórmula 2 para 2024 está completa | AutoSport

A grelha de 2024 do campeonato FIA de Fórmula 2 ficou agora completa, depois da PHM AIX Racing ter anunciado que Taylor Barnard assume o comando de um dos seus monolugares, vindo da Fórmula 3.

O piloto britânico chega à Fórmula 2 depois de ter competido pela Jenzer Motorsport no ano passado na Fórmula 3, terminando em 10º no campeonato, com destaque para a sua primeira vitória em Spa-Francorchamps e vai ter como colega na PHM AIX Racing, Joshua Dürksen.

Em 2024, todas as equipas competir com um monolugar com chassi Dallara F2, com um motor V6 turbo desenvolvido pela Mecachrome e pneus Pirelli. As equipas já tiveram a sua primeira experiência com o novo monolugar que entra em ação a partir da próxima temporada, tendo aferido a sua fiabilidade, proporcionando ao mesmo tempo, algum tempo de pista aos pilotos e recolha de dados às equipas.

Em relação à grelha, o atual campeão Théo Pourchaire deixou a ART Grand Prix e, obviamente, esta disciplina, para passar a competir no campeonato de Super Fórmula do Japão com a Team Impul. Zak O’Sullivan, membro da Williams Driver Academy, ocupará o seu lugar depois de ter terminado em segundo lugar na temporada de Fórmula 3 no ano passado, com Victor Martins ao volante do outro carro da equipa.

Frederik Vesti, o vice-campeão do ano anterior, deixou a Prema Racing para se juntar à Cool Racing na classe LMP2 do European Le Mans Series. Será substituído por Andrea Kimi Antonelli, detentor do título do FRECA em 2023, ao mesmo tempo que é dado como um dos potenciais pilotos a poder substituir Lewis Hamilton na Mercedes em 2025.

Enzo Fittipaldi vai para a Van Amersfoort Racing, sendo substituído na Rodin Motorsport por Ritomo Miyata, atual campeão da Super Fórmula Ritomo Miyata. Fittipaldi estará ao lado de Rafael Villagómez na equipa e Miyata, Zane Maloney.

Enquanto isso, a DAMS apresenta a dupla Jak Crawford e Juan Manuel Correa e a Invicta Racing tem um novo alinhamento de pilotos com o campeão em título da Fórmula 3 Gabriel Bortoleto e Kush Maini. Franco Colapinto representará a MP Motorsport tendo como companheiro de equipa Dennis Hauger.

Richard Verschoor passa a competir pela Trident, que manteve Roman Staněk. A Hitech Pulse-Eight passa a contar com Amaury Cordeel e Paul Aron, ao mesmo tempo que Isack Hadjar muda-se para a Campos Racing numa formação composta por pilotos da Red Bull Junior Team, com Pepe Martí.