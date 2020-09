GP Toscânia Ferrari 1000 F2: Nikita Mazepin venceu a primeira corrida

Nikita Mazepin (Hitech Grand Prix) saiu do 14º lugar e conseguiu a vitória na primeira corrida da Fórmula 2 do Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000. Luca Ghitto completou o 1-2 para a Hitech Grand Prix e Louis Delétraz (Charouz Racing System) completou o pódio.

Com dois períodos de Safety-Car, a primeira corrida da Fórmula 2 em Mugello teve ação. O primeiro veio quando os marshalls não conseguiram retirar o carro de Giuliano Alesi (BWT HWA RACELAB) da gravilha.

A oito voltas do fim a corrida recomeçou com Christian Lundgaard (ART Grand Prix) na liderança, mas com pressão de Ghiotto. Dan Ticktum (DAMS) e Yuki Tsunoda (Carlin) lutavam pela posição final do pódio. Nesta batalha, Tsunoda acabou com uma penalização de cinco segundos.

Mas, uma colisão entre Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi Racing) e Jack Aitken (Campos Racing) voltou a colocar o Safety-Car em pista.

There's chaos behind, as Schumacher, Zhou and Aitken collide 😱



Schumacher continues in sixth, but Zhou and Aitken are out on the spot#TuscanGP 🇮🇹 #F2 pic.twitter.com/aMozaYi6JM September 12, 2020

Mick Schumacher (PREMA Racing) também envolvido no incidente conseguiu levar o seu monolugar à quinta posição final.

A três voltas do fim, Mazepin usou a sua vantagem de pneus para passar Lundgaard e Ghiotto para vencer pela segunda vez em 2020. Com uma paragem tardia, Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) teve de recuprar posições, terminando na 12º posição e perdendo a liderança do campeonato para Schumacher.