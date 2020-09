GP Toscânia Ferrari 1000 F2: Christian Lundgaard na pole position

Christian Lundgaard (ART Grand Prix) alcançou a primeira pole position (1:30.133s) na Fórmula 2 após ficar à frente de Dan Ticktum (DAMS) por apenas 0.005 segundos.

O piloto da ART Grand Prix liderou a maior parte da sessão de 30 minutos, com Ticktum a não o conseguir bater por uma margem muito pequena, no circuito de Mugello. O líder do campeonato, Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing), cometeu um erro e acabou fora dos dez primeiros para a primeira corrida da Fórmula 2 no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000.