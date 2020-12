GP Sakhir F2, Qualificação: Yuki Tsunoda na pole. Ilott 9º e Schumacher 18º

Yuki Tsunoda (Carlin) conquistou a pole position no Grande Prémio do Sakhir, na última ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 2. Depois de estar na frente na sessão de treinos livres, o japonês da Carlin fez o melhor tempo na qualificação: 1:02.676s. Segunda posição para Nikita Mazepin (Hitech Grand Prix), que ficou a 0.122s. Jehan Daruvala (Carlin) continua a impressionar nestas última rondas da Fórmula 2. O indiano da Carlin colocou o seu carro na terceira posição, a 0.131s do tempo mais rápido.

Uma sessão mais ao menos tranquilo até aos últimos cinco minutos, quando a bandeira vermelha saiu quando Luca Ghiotto (Hitech Grand Prix) deixou o seu monolugar na gravilha.

Com ainda algum tempo para melhor, Mick Schumacher (Prema Racing) era 17º, enquanto Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) era oitavo. Para o piloto da Uni-Virtuosi, o nono lugar foi o melhor que conseguiu. Já para o líder do campeonato, Schumacher, a qualificação foi um desastre. Na sua volta rápida, na última curva, Roy Nissany (Trident) chocou com a traseira do Prema, colocando de fora os dois carros e deixando Schumacher na 18º posição, numa altura em que Schumacher tem 14 pontos de vantagem para Ilott no campeonato.