GP Sakhir F2: Duas penalizações atribuídas a Nikita Mazepin

Foram atribuídas a Nikita Mazepin duas penalizações de cinco segundos, que lhe custaram o pódio na primeira corrida da Fórmula 2 no Grande Prémio do Sakhir. O piloto russo da Hitech Grand Prix cai assim para a nona posição.

A primeira penalização veio quando o russo forçou Yuki Tsunoda (Carlin) a ir fora de pista, à saída do pitlane, durante a batalha pela liderança. Apesar de Tsunoda ter passado Mazepin fora de pista, o japonês não será penalizado porque os comissários determinaram que a manobra seria completada mesmo se ele não fosse forçado a ir fora de pista.

A segunda penalização de Mazepin foi-lhe atribuída porque impediu Felipe Drugovich (MP Motorsport) de ultrapassar na reta da meta, com o brasileiro a ter de ‘levantar o pé’ para evitar uma colisão.

Assim, Mazepin cai para a nona posição final, com Drugovich a subir para a posição mais baixa do pódio. Robert Shwartzman (Prema Racing), Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing), Mick Schumacher (Prema Racing), Jehan Daruvala (Carlin) e Dan Ticktum (DAMS) ganham uma posição com a penalização de Mazepin. Para Ticktum, este lugar garante-lhe a pole position para a corrida de amanhã.