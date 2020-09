GP Rússia F2: Yuki Tsunoda conquista pole position em 1-2 da Carlin

Yuki Tsunoda (Carlin) conquistou a pole position para a primeira corrida da Fórmula 2 do Grande Prémio da Rússia. O piloto japonês foi mais rápido do que Jehan Daruvala (Carlin) por apenas 0.006s. Assim, a equipa da Carlin conquista a primeira fila da grelha de partida. Terceira posição para o líder do campeonato Mick Schumacher (Prema).

Na sessão de 30 minutos, Schumacher foi dos primeiros a colocar um tempo na tabela, mas Robert Shwartzman (Prema) foi mais rápido do que o alemão, querendo levar a luta ao seu colega de equipa. Daruvala também se colocava nas posições cimeiras, sendo um candidato à pole position neste Grande Prémio da Rússia.

Nas últimas tentativas, o mais rápido foi Tsunoda, que com Daruvala na segunda posição, a Carlin consegue a primeira fila para o Grande Prémio da Rússia. O líder do campeonato, Schumacher, qualificou-se em terceiro lugar, ficando a 0.1s da frente. Schumacher vai partir na frente do seu rival mais próximo no campeonato, Calum Illot, que está na quarta posição.