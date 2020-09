GP Rússia F2: Mick Schumacher vence em Sochi

Na primeira corrida da Fórmula 2 no Grande Prémio da Rússia, Mick Schumacher (Prema Racing) saiu vencedor, esta sendo sua segunda vitória da temporada. Yuki Tsunoda (Carlin) terminou na segunda posição enquanto Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) salvou o pódio por 0.025s de diferença para Luca Ghiotto (Hitech Grand Prix).

O piloto alemão da Prema arrancou bem para se colocar atrás do homem da pole position, Yuki Tsunoda. Mais atrás, um incidente na primeira curva deixava Juri Vips (DAMS) e Christian Lundgaard de fora da corrida.

SAFETY CAR (LAP 1/28)



Na frente, Tsunoda tentava fugir de Schumacher, mas não conseguia, com o alemão a estar sempre na zona de DRS do japonês. Com os pneus mais macios os pilotos da frente foram os primeiros a parar. Tsunoda e Schumacher entraram, colocaram os médios, e saíram um atrás do outro.

Quem perdeu mais nas paragens foi Robert Shwartzman (Prema Racing). A Prema decidiu parar os seus carros de seguida, com o russo a ser o segundo e a perder muito tempo com o pneu traseiro direito e assim a perder algumas posições em pista.

Jack Aitken (Campos Racing) e Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi Racing) eram os líderes virtuais da corrida. Começando com os pneus médios, os pilotos batalharam entre si pela liderança virtual, com vantagem para Aitken, apesar de todos os esforços de Zhou.

Após as paragens dos pilotos com pneus médios, Schumacher passou por Tsunoda e assumiu a liderança da corrida. Logo após perder o primeiro lugar, Tsunoda também perdeu o segundo lugar para Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) que não queria deixar fugir o seu rival pelo título.

Até ao fim ninguém incomodou Mick Schumacher, que conseguiu a sua segunda vitória da temporada. Na última volta, Illot não conseguiu suster Tsunoda e perdeu a segunda posição para o piloto da Carlin. Ilott ainda teve de se preocupar com Ghiotto, mas por 0.025s Ilott conseguiu salvar o pódio.

The difference between P3 and P4



Já Shwartzman não teve a melhor das corridas. No Grande Prémio caseiro a dupla paragem nas boxes da Prema custou-lhe lugares e o russo apenas terminou no 11º lugar nesta primeira corrida do Grande Prémio da Rússia.