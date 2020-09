GP Rússia F2: Guanyu Zhou vence corrida acidentada

A segunda corrida da Fórmula 2 no Grande Prémio da Rússia foi marcada por um grande acidente entre Jack Aitken (Campos Raing) e Luca Ghiotto (Hitech Grand Prix). Foi este acidente que fez com que a corrida fosse interrompida e depois não sendo retomada, dando assim a primeira vitória a Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi Racing) em 2020. Nikita Mazepin (Hitech Grand Prix) ficou em segundo e Mick Schumacher terminou na última posição do pódio.

À volta 7, Aitken e Ghiotto batalhavam pela quarta posição. Curvas (1 e 2) antes Ghiotto tinha ultrapassado Aitken, mas o britânico respondeu com uma melhor saída na curva seguinte, saindo na frente de Ghiotto. Chegando à curva 3, Aitken foi pela parte mais suja da pista, numa tentativa de impedir a ultrapassagem de Ghiotto, mas, o carro da Campos foi sempre ‘escorregando’ e quando Ghiotto tentou curvar, os dois tocaram-se e foram embater com violência nos muros de proteção do circuito de Sochi.

Com os dois pilotos a conseguirem sair ilesos, os carros tiveram de ser retirados. O de Ghiotto ainda incendiou-se, com os marshalls a apagar o fogo imediatamente.







A corrida acabou por não ser retomada e como não se correu toda a distância, apenas metade da pontuação foi atribuída aos pilotos, com a classificação final a ser a da volta anterior à interrupção.