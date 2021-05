GP Mónaco F2: Theo Pourchaire volta a fazer história | AutoSport

Theo Pourchaire materializou a pole histórica conquistada na quinta feira em vitória e tornou-se no piloto mais jovem a vencer na F2.

O jovem piloto da ART esteve quase sempre na frente das operações e apenas na sua ida obrigatória abdicou da liderança, nunca estando em perigo de perder a corrida.

Robert Shwartzman manteve o jovem francês sob pressão, mas não demorou muito para que Pourchaire conseguisse livrar-se do piloto da Prema e afastar-se do resto da concorrência. Shwartzman continua a ser perseguido pelo azar e um problema na sua paragem nas boxes comprometeu um pódio quase certo do jovem talento da academia Ferrari.

Dan Ticktum, que venceu a corrida 2, esteve perto de conseguir subir de novo ao pódio e no final tentou aproveitar um erro de Oscar Piastri sem sucesso. Piastri apertou Ticktum na Rascasse, o que atirou Ticktum para as barreiras e para a desistência.

Foi o segundo incidente semelhante a ocorrer durante a corrida. Apenas algumas voltas antes, Marcus Armstrong da DAMS tinha sido forçado contra as barreiras enquanto lutava com os Juri Vips da Hitech GP. Desta vez os dois fizeram contacto, e Vips recebeu uma penalização de cinco segundos enquanto Armstrong foi obrigado a desistir.

Felipe Drugovich aproveitou uma estratégia alternativa e com isso conseguiu repetir a presença no pódio, numa excelente operação do brasileiro.

Guanyu Zhou, vencedor na primeira corrida chegou a liderar a prova fruto da sua estratégia, mas terminou num bom quinto lugar, dilatando assim a sua vantagem no campeonato que lidera com 68 pontos, conta 54 pontos de Piastri e 47 de Pourchaire.