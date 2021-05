GP Mónaco F2: Liam Lawson foi a estrela da segunda corrida sprint | AutoSport

A chuva caiu nas ruas do Mónaco no início do dia, o que significou que os pilotos tiveram de enfrentar uma pista escorregadia, mas não impediu Liam Lawson de conquistar a vitória na segunda corrida do fim de semana.

Marcus Armstrong foi despromovido, depois de ter conquistado a pole para esta corrida. O piloto da academia Ferrari teve um problema técnico antes do arranque, o que obrigou a largar das boxes, deixando o primeiro lugar da grelha para Lawson.

Oscar Piastri largou melhor e conseguiu assumir a liderança da prova, seguido de Lawson, Dan Ticktum, Theo Pourchairee Juri Vips.

O dia de Armstrong foi de mal a pior e nas primeiras voltas foi obrigado a desistir com mais problemas no seu monolugar, que levou à um Virtual Safety Car.

Piastri continuava a defender-se de Lawson, numa excelente luta, com Ticktum sempre por perto. Lawson tentou passar na Nouvelle Chicane, não conseguindo ser bem sucedido, mas na Rascasse Lawson conseguiu a ultrapassagem que pretendia e passou a ser o líder da prova.

Piastri ficou sob pressão de Ticktum, mas o piloto da Prema negou os intentos do piloto britânico.

Marino Sato falhou a entrada na curva 1, o que obrigou a novo período de Virtual Safety Car.

Piastri não conseguiu aguentar a pressão de Ticktum e na volta 15 o britânico assumiu a segunda posição com uma excelente manobra na saída do túnel. Na frente Lawson mantinha-se longe da confusão e liderava a seu gosto. Ticktum foi-se aproximando, enquanto atrás Vips passou Pourchaire subindo ao quarto lugar.

As posições mantiveram-se até a entrada de um Safety Car depois de um toque entre Bent Viscaal e David Beckmann.

Sobraram duas voltas para o fim da prova com bandeiras verdes, com Lawson a recomeçar melhor e a afastar-se de Ticktum, com Vips a pressionar Piastri sem sucesso. Pourchaire completou o top 5, numa corrida onde apenas 16 carros terminaram.