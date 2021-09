GP Itália F2: Theo Pourchaire vence corrida 1 | AutoSport

A primeira corrida do dia em Monza foi algo confusa, com muitos incidentes e mudanças a baralhar as contas. No final, Theo Pourchaire foi o vencedor da primeira corrida do fim de semana de F2.

David Beckmann começou da pole mas essa vantagem depressa se esfumou com um mau arranque que promoveu Juri Vips, num arranque sem grandes confusões. Mas na volta 3 começamos vimos o primeiro incidente com Dan Ticktum a levar um toque de Felipe Drugovich (posteriormente penalizado), motivando um pião por parte do britânico. Ralph Boschung e Liam Lawson também se envolveram em escaramuças, o que os obrigou a entrar nas boxes para trocar de asa dianteira.

Seguiu-se um Virtual Safety Car causado pela saída de pista de Drugovich , que permitiu um “reset” à corrida, com Oscar Piastri a perder um lugar para o seu colega de equipa, Robert Shwartzman enquanto na frente o adversários de Piastri pelo campeonato, Guanyu Zhou, subia a quarto, pouco antes de Roy Nissany convidar o Safety Car para a pista, depois de um pião, motivando nova reorganização, que promoveu Pourchaire a líder e Guanyu Zhou a segundo com Vips a não conseguir evitar as perdas, caindo para oitavo, com Christian Lundgaard a terminar no pódio, seguido de Oscar Piastri e Liam Lawson que conseguiram recuperar várias posições e marcar pontos importantes para o campeonato.

