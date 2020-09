GP Itália F2: Mick Schumacher estreia-se a vencer em 2020

Mick Schumacher (Prema) venceu a primeira corrida do Grande Prémio da Itália de Fórmula 2. Schumacher estreia-se assim a vencer em 2020. Atrás do alemão ficou Luca Ghiotto (Hitech GP) e Christian Lundgaard (ART Grand Prix).

Logo no arranque Schumacher colocou-se atrás de Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) que saía da pole position. Mas, na volta 11, ao sair das boxes, Ilott deixou o seu carro ir abaixo, perdendo assim a hipótese de lutar pela vitória.

LAP 12/30



DISASTER FOR LEADER ILOTT!



He's stalled in the pits and loses a huge chunk of time!#ItalianGP 🇮🇹 #F2 pic.twitter.com/NIsCZkSobA September 5, 2020

Assim Lundgaard passou a ser o principal adversário de Schumacher, mas o piloto da Prema conseguiu manter-se distante do piloto da ART Grand Prix.

Com a frente da corrida controlada por Schumacher, Lundgaard teve de batalhar com Ghiotto pela posição intermédia do pódio. A três voltas do fim, Ghiotto conseguiu passar pelo dinamarquês.