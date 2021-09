GP Itália F2: Jehan Daruvala domina corrida 2 | AutoSport

Jehan Daruvala venceu de forma convincente a segunda corrida do fim de semana em F2. O piloto apoiado pela Red Bull deixou toda a concorrência a milhas e conseguiu uma brilhante vitória.

Daruvala largou melhor e passou David Beckham que estava de novo na pole, sem aproveitar a posição mais uma vez. Christian Lundgaard teve um mau começo de corrida, que levou um toque na traseira do seu monolugar, acabando em pião e no fim da grelha.

Bent Viscaal largou bem e ganhou o terceiro lugar a Juri Vips, com Liam Lawson a completar o top5. Theo Pourchaire estava com a corda toda e tendo largado de 10º era já sétimo com um par de boas manobras.

Um contacto entre Alessio Deledda e Jake Hughes, colegas de equipa da HWA, deixou Hughes fora de prova e obrigou a um Virtual Safety Car. Guilherme Samaia ficou parado na pista bloqueando a entrada da via das boxes, na tentativa de regressar à sua box.

No recomeço, Porchaire continuava sob pressão de Oscar Piastri, numa excelente luta entre o piloto da ART e da Prema, com Guanyu Zhou por perto para aproveitar as sobras.

Na luta pelo top5 Robert Shwartzman e Liam Lawson trocavam de posições, com o russo a conseguiu uma vaga nos cinco primeiros. Entretanto, Daruvala colocou uma distância de 1,1 segundos entre si e Beckmann. Shwartzman continuava a mostrar um excelente andamento e roubou o quarto lugar a Vips, com uma excelente manobra.

Na volta 14, Piastri devolvia a ultrapassagem a Pourchaire, com o líder do campeonato a regressar ao sétimo lugar, com Zhou a tentar ganhar o lugar a Pourchaire que se defendia ferozmente dos ataques do chinês que queria alcançar o último lugar que dava pontos nesta corrida, uma luta que durou até a volta 17 quando o jovem francês falhou a travagem e abriu a porta a Zhou. Do lado de Pourchaire, os danos feitos nos pneus após a travagem falhada fizeram-no cair na classificação.

Daruvala “tirou o bilhete” e afastou-se de Beckmann e Viscaal que lutavam entre si, com vantagem para Viscaal que viu Beckmann falhar a travagem para a curva 1. Viscaal afastou-se, enquanto Beckmann ficava sob pressão de Shwartzman que na penúltima volta conseguiu passar o alemão, que não conseguiu segurar Lawson. Tínhamos uma luta final pelo terceiro lugar com Shwartzman, Lawson e Beckmann.

As posições mantiveram-se na última volta e Daruvala venceu de forma dominante, seguido de Viscaal e Shwartzman a completar o top3.

Resultado Corrida 2