GP Itália F2: Dan Ticktum desclassificado da 2º corrida

Dan Ticktum foi desclassificado da segunda corrida da Fórmula 2 do Grande Prémio de Itália, depois de não ter sido possível tirar uma amostra de combustível de 0,8kg do seu carro depois da corrida.

O relatório do Delegado Técnico da FIA declarou que a amostra extraída era de 0,05kg, o que constitui uma violação do regulamento técnico. Todos os concorrentes devem garantir que uma amostra de 0,8kg de combustível possa ser retirada do carro em qualquer altura durante o evento.

Como consequência, Ticktum foi desclassificado, o que significa que perde a vitória na segunda corrida. Como tal, o líder do campeonato, Callum Ilott herda a vitória, enquanto Christian Lundgaard é promovido ao segundo lugar. Mick Schumacher sobe para terceiro.

Ilott lidera agora o campeonato com 149 pontos, seis à frente de Schumacher, e nove à frente de Shwartzman.