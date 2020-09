GP Itália F2: Callum Ilott conquista pole position

Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) conquistou a pole position para a primeira corrida da Fórmula 2 do Grande Prémio da Itália. O britânico fez o tempo mais rápido em 1:31.929s, numa sessão que terminou mais cedo devido ao acidente de Mick Schumacher (Prema Racing).

A qualificação ia ser muito renhida nos 30 minutos finais. Nesta altura, a pole provisória era de Yuki Tsunoda (Carlin), mas por apenas 0.03s. Ilott colocou-se atrás de Felipe Drugovich (MP Motorsport) e aproveitando o cone de ar saltou para o topo da tabela de tempos.

Mas, o que esperávamos ser uma qualificação renhida, foi impedida por Mick Schumacher. O alemão colocou o Prema no muro, terminando assim a sessão mais cedo.

😖🚩



Schumacher loses it…

He's out and ok!#ItalianGP 🇮🇹 #F2 pic.twitter.com/0LRxn6cu7G