GP Grã-Bretanha F2, Qualificação: Felipe Drugovich coloca-se na pole

Felipe Drugovich (MP Motorsport) conquistou a pole position para a corrida da Fórmula 2 do Grande Prémio da Grã-Bretanha. O piloto brasileiro fez uma volta canhão (1:39.527s) tendo sido mais rápido do que Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) por 0.139s

Nas primeira tentativas os mais rápidos foram Jehan Daruvala (Carlin), Christian Lundgdaard (ART Grand Prix) e Jack Aitken (Campos Racing), com Yuki Tsunoda (Carlin) e Callum Ilott a completarem os cinco primeiros.

Mais atrás, Roy Nissany envolveu-se em dois incidentes, um com Mick Schumahcer (que está em investigação) e outro com Giuliano Alesi. Depois, o piloto de Israel acabou por despistar-se.

Também Sean Galalel (DAMS) e Robert Shwartzman (Prema Racing) envolveram-se num incidente em pista, que se encontra em investigação também.

Nas tentativas finais, Drugovich foi o melhor com um tempo de 1:39.527s e conquistou a pole position. Mais ninguém conseguiu bater o tempo do brasileiro, com Ilott a ficar na segunda posição. Mick Schumacher foi o terceiro mais rápido.

Já o líder do campeonato, Robert Shwartzman, teve imensas dificuldades, arrancando apenas da 18º posição para a corrida de amanhã.