GP Estíria F2, Qualificação: Yuki Tsunoda foi o mais rápido

Yuki Tsunoda (Carlin) conquistou a pole position para o Grande Prémio da Estíria, segunda ronda do campeonato de Fórmula 2. O japonês fez a volta mais rápida, com um tempo de 1:14.803s, sendo mais rápido por apenas 0.038s que Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi Racing).

Na terceira posição ficou Callum Ilott (UNI-Virtuosi Racing), que efetuou um tempo de 1:14.888s. Os três primeiros ficaram todos no mesmo décimo de segundo, com Luca Ghiotto (Hitech Grand Prix) a ser o primeiro no segundo 9, com um tempo de 1:14.974s.