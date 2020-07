GP Estíria F2: Impressionante vitória de Robert Shwartzman

Robert Shwartzman (Prema Racing) venceu a sua primeira corrida na Fórmula 2, o Grande Prémio da Estíria. O russo ficou na frente de Yuki Tsunoda (Carlin) e Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi Racing) completou o pódio

A primeira corrida da Fórmula 2 do Grande Prémio da Estíria começou atrás do Safety-Car, mas só com voltas de apresentação, pois os pilotos foram logo dirigidos para o pitlane, pois a bandeira vermelha foi mostrada e a corrida suspensa.

A corrida acabou por começar atrás do Safety-Car, que esteve em pista durante três voltas. Na volta quatro, deu-se a largada, com Zhou a colocar logo pressão no homem da pole position, Yuki Tsunoda. Também no início, Jack Aitken (Campos Racing) conseguiu ultrapassar Luca Ghiotto (Hitech Grand Prix) pela quarta posição, mas de resto os dez primeiros ficaram igual.

Shwartzman, que partiu da sexta posição foi ganhando posições, envolvendo-se numa batalha interessante com Ghiotto. Na frente, Zhou continuava a perseguir Tsunoda.

A partir da volta 16, os primeiros pilotos do top dez começam a ir às boxes, trocando os pneus de chuva por novos. Aqui, Zhou e Callum Ilott (UNI-Virtuosi Racing) foram dos primeiros pilotos da frente a parar.

Tsunoda manteve-se fora por mais tempo, sendo que quando parou, à volta 27, perdeu tempo com o pneu dianteiro e a liderança esfumou-se. No final da corrida, Tsunoda admitiu que o seu rádio não funcionava, daí ter ficado muito tempo em pista.

Após a paragem do piloto da Carlin, este saiu atrás de Shwartzman, que foi sempre subindo. Tsunoda teve de recuperar e passou rapidamente por Callum Ilott e Guanyu Zhou para começar a perseguir Shwartzman. No entanto, a vantagem dos pneus novos de Tsunoda desapareceu quando a pista começou a secar, permitindo a Shwartzman conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 2.

Atrás desta dupla, Mick Schuamcher (Prema Racing) colou-se a Ilott e a Zhou, que já estavam em dificuldades com os seus pneus. Schumacher conseguiu ultrapassar Ilott pela quarta posição, mas não conseguiu chegar ao pódio, que assim ficou para Zhou.