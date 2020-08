GP Espanha F2: Nobuharu Matsushita vence corrida frenética

A primeira corrida da Fórmula 2 no Grande Prémio da Espanha teve um final frenético, com dois Safety-Cars no fim a baralharem as contas. Quem saiu melhor no meio deste caos foi Nobuharu Matsushita (MP Motorsport) que saiu de 18º e acabou por vencer no circuito da Catalunha.

No início, Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) perdeu a liderança para Robert Shwartzman (Prema Racing). Atrás desta dupla estava Mick Schumacher (Prema Racing) nos pneu duros.

Logo na primeira volta, o primeiro Safety-Car entrou em pista, depois de Marcus Armstrong (ART Grand Prix) ter ficado da gravilha da curva 4.

Depois do reinício, Ilott ripostou e conseguiu passar o russo da Prema com DRS na reta da meta, mas os pneus macios não ajudavam Shwartzman que acabou por parar, mas teve problemas nas boxes. Ilott também parou e saiu na frente do Prema #21.

Schumacher, com o pneu mais duro, ficou na liderança. A equipa previa que o alemão aguentasse os pneus até à volta 28, mas à volta 23, os duros já estavam ‘desfeitos’ e Schumacher veio às boxes.

Após as trocas, o Safety-Car entrou mais uma vez, na volta 26, quando Giuliano Alesi (BWT HWA Racelab) ficou parado na pista, após contato com Sean Galael (DAMS).

SAFETY CAR (LAP 26/37)



Alesi has stopped on track and brings out the safety car



#SpanishGP 🇪🇸 #F2 pic.twitter.com/7DLC5m0Ivk — Formula 2 (@FIA_F2) August 15, 2020

A corrida às boxes foi grande. Ilott parou novamente para colocar os pneus macios. Na frente, Yuki Tsunoda (Carlin) não parou e levava os pneus duros até ao fim. Atrás dele, Nobuharu Matsushita aproveitava o Safety-Car para a sua paragem, recuperando posições.

No reinício Tsunoda tentou defender-se ao máximo, mas Matsushita acabou por passar. Mas, o Safety-Car não tinha feito a sua última aparição. Roy Nissany (Trident) colocou o carro na barreira e fez entrar novamente Bernd Mayländer.

SAFETY CAR (LAP 33/37)



Nissany is into the barriers but thankfully climbs out under his own power 👍#SpanishGP 🇪🇸 #F2 pic.twitter.com/bGz1E2eeJw — Formula 2 (@FIA_F2) August 15, 2020

Com apenas uma volta competitiva para o fim, Matsushita conseguiu manter a liderança, com Shwartzman na segunda posição. Atrás, Tsunoda era ultrapassado por Nikita Mazepin (Hitech Grand Prix) e Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi Racing). Ilott também foi caindo posições nesta confusão da última volta.

Atrás de Shwartzman terminou Mazepin, mas uma penalização de 5s elevou Zhou ao pódio e Tsunoda à quarta posição. Ilott fechou os cinco primeiros.