GP do Mónaco F2: Theo Pourchaire tornou-se no mais jovem a fazer a pole | AutoSport

Theo Pourchaire, 17 anos, tornou-se o piloto mais jovem de sempre a fazer a pole em Fórmula 2 e logo na “sua” corrida.

O jovem francês fez uma volta espetacular no primeiro de dois grupos (a sessão foi dividida em dois para evitar problemas em pista) logo naquele que era considerado o pior para se estar. Os tempos por volta foram sempre caindo à medida que as condições da pista iam melhorando nas foi o registo de Pourchaire que se destacou ficando no ar a sensação que se não seria a volta da pole, ficaria muito perto disso.

Robert Shwartzman, que tinha sido o destaque no primeiro treino livre, foi o mais rápido do segundo grupo de qualificação mas não teve argumentos para suplantar a volta do jovem francês. Oscar Piastri, Dan Ticktum e Juri Vips completaram o top 5.