GP do Mónaco F2: Robert Shwartzman foi o mais rápido do TL1 | AutoSport

Robert Shwartzman, da Prema, foi o piloto mais rápido do treino livre 1 da F2 que foi interrompida com duas bandeiras vermelhas.

A primeira paragem ocorreu em apenas alguns minutos após a luz verde, com Marino Sato da Trident a ficar parado na saída da curva 1. A segunda interrupção foi motivada pela falha catastrófica no motor de Gianluca Petecof (Campos) que encheu de fumo a subida em Beau Rivage.

The moment Petecof's practice came to an end 😔#MonacoGP 🇲🇨 #F2 pic.twitter.com/2jN8UrbbA3