GP Bélgica F2: Tsunoda vence após penalização de Mazepin

Yuki Tsunoda (Carlin) conquista a segunda vitória na Fórmula 2 em 2020. Tsunoda venceu a primeira corrida do Grande Prémio da Bélgica após Nikita Mazepin (Hitech Grand Prix) ter sido penalizado em cinco segundos. Terceira posição para Mick Schumacher (Prema Racing).

No início da corrida,Tsunoda foi-se embora. Atrás dele, Nobuharu Matsushita (MP Motorsport) passou Nikita Mazepin. Contudo, Matsushita não conseguiu manter o segundo lugar por muito tempo, uma vez que a degradação dos pneus permitiu a Mazepin recuperar o segundo lugar duas voltas mais tarde.

Matsushita continuou a perder posições, antes do contato com o colega de equipa da MP Motorsport, Felipe Drugovich, o ter posto de fora da corrida.

Minor contact between Drugovich and Matsushita ends with the latter in the barrier, but he's okay 👍#BelgianGP 🇧🇪 #F2 pic.twitter.com/b82pmPvill