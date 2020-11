GP Bahrein F2: Shwartzman intocável. Schumacher/Ilott decidem título na próxima semana

Robert Shwartzman (Prema Racing) dominou a segunda corrida da Fórmula 2 no Grande Prémio do Bahrein. O piloto russo da Prema terminou com uma vantagem de mais de cinco segundos para Nikita Mazepin (Hitech Grand Prix). Louis Delétraz (Charouz Racing System) completou o pódio nesta segunda corrida.

Nas contas do campeonato, Mick Schumacher (Prema Racing) foi sétimo, não aproveitando o erro de Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) que colocou Jehan Daruvala (Carlin) de fora da corrida e acabou por terminar fora dos pontos, na 12º posição. Assim, Schumacher leva uma vantagem de 14 pontos, perante Ilott, para as duas últimas corridas do ano que se realizam no Grande Prémio de Sakhir.

