GP Bahrein F2: Felipe Drugovich vence. Ilott 2º e Schumacher 4º

Felipe Drugovich (MP Motorsport) venceu pela terceira vez em 2020. O brasileiro da MP Motorsport conquistou também a sua primeira vitória na Feature Race. Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing) ficou na segunda posição, conseguindo assim diminuir a vantagem de Mick Schumahcer (Prema Racing) no campeonato. A completar o pódio ficou Jehan Daruvala (Carlin), com este a ser o primeiro pódio para o piloto indiano em 2020.

Logo no arranque, Drugovich passou por Ilott, conseguindo abrir uma vantagem para beneficiar com a sua estratégia de pneus, tendo começado com os pneus médios. Já o britânico teve de batalhar com Marcus Armstrong (ART Grand Prix) e Schumacher.

Ilott acabou por parar à volta 12 e problemas com o pneu dianteiro esquerdo fizeram com que a paragem demorasse mais do que necessário. Apesar disso, o ritmo com os pneus duros novos foi suficiente para conseguir passar Drugovich, que ainda não tinha parado.

Após a paragem, o brasileito da MP Motorport utilizou a mesma vantagem de pneus novos para voltar à liderança e conseguir uma vantagem de cerca de 15s quando a bandeira xadrez caiu no circuito do Bahrein.

Já Schumacher fez um excelente corrida. Saindo de 10º, o líder do campeonato conseguiu terminar na quarta posição, depois de passar o colega de equipa Robert Shwartzman e Marcus Armstrong. Infelizmente, o alemão não conseguiu passar por Daruvala, com o indiano a subir ao pódio pela primeira vez em 2020.

No campeonato, o segundo lugar de Ilott coloca a vantagem de Schumacher em 12 pontos, com Schumacher com 203 pontos e Ilott com 191 pontos.