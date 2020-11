GP Bahrein F2: Callum Ilott na pole. Mick Schumacher 10º

O campeonato da Fórmula 2 está a chegar ao fim e na batalha pelo título estão Mick Schumacher e Callum Ilott. Na penúltima ronda, Ilott conquistou a pole position com um tempo de 1:41.479s, sendo esta a sua quinta da temporada. Já Mick Schumacher não tem o trabalho facilitado ao arrancar de 10º para a primeira corrida do fim de semana do Grande Prémio do Bahrein. No campeonato, com a pole de Ilott, este reduz a desvantagem pontual para Schumacher.

Na qualificação para o Grande Prémio do Bahrein, Felipe Drugovich esteve bem, ficando na segunda posição, a 0.391s do tempo mais rápido. A terceira posição ficou para Dan Ticktum, no DAMS, que fica a 0.568s da frente. Depois de ser o mais rápido no treino livre, Nikita Mazepin conquistou a sétima posição na qualificação do Grande Prémio do Bahrein.

Quem não teve uma boa qualificação foi o japonês Yuki Tsunoda. O piloto da Carlin tem sido apontado ao lugar na AlphaTauri, mas no Bahrein, não conseguiu colocar um tempo na tabela, tendo feito um pião e depois problemas no seu monolugar não o ajudaram. Já Christian Lundgaard sai da nona posição.