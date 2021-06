GP Azerbaijão F2: Liam Lawson faz a pole | AutoSport

Liam Lawson conquistou a sua primeira pole na Fórmula 2 à frente do colega de equipa da Hitech GP, Juri Vips, em Baku. A britânica de F2 encontrou um compromisso que lhe permitiu ser mais rápida que a concorrência com os seus dois pilotos na primeira linha da grelha.

Robert Shwartzman, da Prema, foi o piloto que acabou por ser o 10º mais rápido, a 0,944 segundos do tempo de Lawson, o que significa que partirá da pole para a primeira das corridas de sprint com grelha invertida no sábado.

Marcus Armstrong (DAMS) começou melhor e liderou a primeira metade do treino à frente da dupla Christian Lundgaard e Theo Pourchaire, da ART.

Mas Vips e Lawson foram os destaques nos momentos finais da qualificação, com Lawson a levar a melhor sobre Vips na derradeira volta que deu a pole ao neozelandês.

A primeira corrida sprint de amanhã está agendada para às 8:25.