GP Azerbaijão F2: Juri Vips vence corrida caótica | AutoSport

Juri Vips venceu a corrida sprint 2 da ronda azeri da Fórmula 2. O piloto da Hitech GP levou de vencida a concorrência numa corrida caótica, com múltiplos períodos de Safety Car e com acidentes envolvendo pilotos candidatos à vitória. Dos 21 pilotos na grelha, apenas terminaram a prova 16.

Guanyu Zhou líder do campeonato foi um dos pilotos que se viu envolvido num dos incidentes iniciais, com Dan Ticktum no meio da confusão, mas conseguindo manter-se na corrida, terminando dentro do top 10.

Depois do período de Safety Car, David Beckmann ficou a liderar a corrida, tendo ultrapassado Bent Viscaal o pole sitter desta corrida. Vips era terceiro e tinha Jehan Daruvala a pressionar. Antes de novo SC, Vips conseguiu chegar-se a Viscaal e ultrapassar o piloto.

No reinicio, após a saída do SC, Vips pressionou Beckmann e com assistência do DRS, conseguiu a ultrapassagem passando para a liderança da corrida e ficando lá até ao final. Daruvala terminou em 3º.