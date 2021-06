GP Azerbaijão F2: Juri Vips mais rápido no acidentado TL1 | AutoSport

O Juri Vips da Hitech liderou o treino de Fórmula 2 em Baku, com um acidente de Roy Nissany da DAMS a terminar a sessão mais cedo.

A sessão de 45 minutos foi realizada exclusivamente no composto médio da Pirelli, que é o pneu mais duro para este fim-de-semana.

O registo de 1m55.210s de Vips chegou com apenas dois minutos do fim, ficando a grande distância do resto da concorrência. Apenas Ralph Boschung, da Campos Racing, conseguiu ficar a menos de um segundo de Vips, tendo passado grande parte da segunda metade da sessão no topo das folhas de tempos.

Foram vários os incidentes na sessão mas certamente o mais vistoso foi o de Nissany, num choque violento mas sem consequências para o piloto. No entanto o piloto de testes da Williams ficará de fora da qualificação pois as reparações no seu monolugar são extensas.

Marino Sato recebeu uma penalização de três lugares na grelha para a primeira corrida depois do seu acidente. O piloto da Trident bateu no muro na Curva 15 nos treinos. O piloto conseguiu regressar às boxes mas os comissários determinaram que ao voltar ao pitlane, Sato tinha de facto “criado um potencial risco de segurança para todos os outros carros” na pista.

A qualificação começa agora às 11:30.

