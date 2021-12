GP Arábia Saudita F2: Violento acidente provoca bandeiras vermelhas | AutoSport

A corrida principal começou com mais de meia hora de atraso com reparações na pista devido a um acidente antes da corrida de F2.

Depois de alguma indecisão e muita confusão, o protocolo de arranque de corrida foi iniciado com Oscar Piastri na frente do pelotão (poles) e com uma pequena chance de ser campeão já hoje.

No arranque Theo Pourchaire ficou parado na grelha e o piloto acabou por ser abalroado pelo carro de Enzo Fittipaldi, motivando de imediato bandeiras vermelhas e a interrupção da corrida. Aguardamos mais informações sobre a condição dos pilotos.