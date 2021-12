GP Arábia Saudita F2: Nem meia corrida tivemos, mas Oscar Piastri venceu | AutoSport

Foi uma das corridas mais estranha da F2 dos últimos tempos. Um acidente violento que motivou um grande atraso e mudança para uma corrida de 20 minutos mais uma volta, que pouco passou do meio, devido a outro acidente.

A corrida principal começou com mais de meia hora de atraso com reparações na pista devido a um acidente antes da corrida de F2. Depois de alguma indecisão e muita confusão, o protocolo de arranque de corrida foi iniciado com Oscar Piastri na frente do pelotão (pole) e com uma pequena chance de ser campeão já hoje.

No arranque, Theo Pourchaire ficou parado na grelha e o piloto acabou por ser abalroado pelo carro de Enzo Fittipaldi, motivando de imediato bandeiras vermelhas e a interrupção da corrida.

45 minutos depois da interrupção, os pilotos voltaram à pista para recomeçar a corrida, que teria apenas 20 minutos de duração, mais uma volta com uma paragem obrigatória e metade da pontuação. O recomeço seria feito sob Safety Car, sem formar nova grelha. No recomeço, Piastri manteve a liderança, seguido de Robert Shwartzman, Ralf Boschung, Guanyu Zhou e Felipe Drugovich. Piastri atacou forte nas primeiras voltas para conseguir alguma vantagem para poder ir às boxes trocar de pneus.

Zhou tentava subir na classificação, mas Boschung não lhe permitia assumir o último lugar do pódio. Mas a meio da corrida mais um incidente Guilherme Samaia e Olli Caldwell trouxe de volta as bandeiras vermelhas. A corrida foi dada como terminada quando ainda faltava meia corrida. Piastri acabou por vencer a corrida, com Shwartzman e Boschung a completar o pódio.

Com este resultado a Prema sagrou-se campeã por equipas, faltando atribuir o título de pilotos que está muito bem encaminhado para Piastri, que tem já uma mão no troféu de campeão de F2.

Quanto à condição de Fittipaldi e Pourchaire a FIA lançou a seguinte nota:

“A FIA informa que um incidente ocorreu durante a FIA Formula 2 Feature Race em Jidá, Arábia Saudita, envolvendo o carro #10, Théo Pourchaire, e o carro #14, Enzo Fittipaldi. Os pilotos foram imediatamente socorridos por equipas de emergência e médicas. Os pilotos estavam conscientes. Ambos foram transferidos por ambulância e helicóptero para o Hospital das Forças Armadas King Fahad, Jeddah.”