GP Arábia Saudita F1: Marcus Armstrong vence corrida 1 | AutoSport

Liam Lawson era o dono da pole para a esta corrida com grelha invertida, seguido de Marcus Armstrong, Juri Vips, Ralph Boschung e Guanyu Zhou em quinto, enquanto o mais rápido da qualificação e líder do campeonato, Oscar Piastri, estava na décima posição.

Armstrong largou bem e por estar por dentro na primeira curva ficou a ganhar, com Lawson a sair fora da pista e a levantar o pé para ceder o lugar a Armstrong. Boschung conseguiu passar Vips e subiu ao terceiro lugar, com Zhou a largar mal e a cair para o sétimo posto ficando atrás de Felipe Drugovich e Christian Lundgaard. Na primeira volta tivemos um incidente que motivou a entrada do Safety Car com Marino Sato e Guilherme Samaia a ficarem fora de combate, com Ollie Caldwell também envolvido.

No recomeço, Lawson ainda ameaçou a liderança Armstrong, sem sucesso, mas mais atrás acontecia drama, com o candidato ao título Zhou a sofrer um toque de Lundgaard que motivou um pião, caindo para o fim da grelha. Piastri mantinha-se em 10º nesta fase. Um breve período de Virtual Safety Car para retirar detritos da pista antecedeu a entrada de Zhou nas boxes para trocar de asa dianteira.

O top cinco mantinha-se inalterado enquanto a luta pelo 11º lugar com Dan Ticktum (piloto Fórmula E em 2022) dava espetáculo, passando Bent Viscaal ultrapassando os limites de pista, sendo instruído pela equipa a dar de volta o lugar para evitar problemas com os comissários.

Na luta pelo lugar do pódio, Vips retribuiu a ultrapassagem a Boschung, com o piloto Red Bull a recuperar o terceiro lugar. Mais atrás, Schwartzman, Boschung e Lundgaard animavam a luta pelo top 5 com o russo a levar a melhor ( seria penalizado com cinco segundos por fazer a manobra fora de pista), com Boschung a cair para sétimo.

As lutas eram muitas e intensas, mas quem começava a lucrar era Piastri que subiu ao oitavo lugar aproveitando a falta de andamento de outros pilotos.

Na volta 14, Theo Pourchaire perdeu o controlo do carro e bateu contra as proteções da pista, motivando um novo período de Safety Car.

O SC saiu de pista com duas voltas ainda por cumprir e no recomeço Armstrong manteve a liderança com Lawson e Vips a manterem-se no top 3, enquanto Piastri estava em sétimo, tentando passar Lundgaard, mas quem brilhou foi Jehan Daruvala que passou dois carros numa ultrapassagem, o que lhe valeu o sexto lugar. Na frente Lawson tentava o ataque final a Armstrong, mas o neozelandês segurou a liderança e tornou-se no décimo piloto a vencer este ano, com Lawson e Vips a completar o top 3. Piastri acabou por ser ultrapassado por Ticktum mas fica com o nono lugar e a primeira linha para a segunda corrida mais logo. Zhou acabou em 17º e fica com a vida complicada para tentar chegar ao título.