GP Abu Dhabi, Fórmula 2: Jake Hughes regressa à HWA para última prova | AutoSport

Jake Hughes irá competir novamente pela HWA Racelab no evento final do campeonato FIA de Fórmula 2 em Abu Dhabi, substituindo Logan Sargeant que fez a sua estreia na última ronda. Depois de estrear em Sochi no ano passado como piloto substituto, Hughes também correu este ano em Monza e Sochi e foi agora novamente chamado para pilotar o carro conduzido anteriormente por Matteo Nannini, Jack Aitken e Logan Sargeant.

A Charouz Racing System não indicou se irá substituir o lesionado Enzo Fittipaldi, enquanto Theo Pourchaire esperava regressar na sequência do enorme acidente em que a dupla esteve envolvida no início da corrida de domingo em Jidá.

Hughes vai continuar como o piloto reserva da Venturi Racing na Fórmula E na próxima temporada e mantém as funções de piloto simulador das equipas de Fórmula 1 e Fórmula E da Mercedes.

A HWA será substituída na F2 pela Van Amersfoort Racing em 2022, devendo o anúncio oficial ocorrer nos próximos dias.